Премьер Словакии обратился к Путину и Трампу

Он пожелал лидерам России и США найти осмысленное решение в ходе переговоров. И подчеркнул, что на повестке дня стоит урегулирование украинского конфликта и создание такой ситуации, при которой западные страны не смогут вмешаться в возможное мирное соглашение.

"Уже все знают, что членство Украины в НАТО невозможно. Украина была использована Западом для попытки ослабить Россию, чего не получилось и за что, судя по всему, Украина должна будет дорого заплатить. Наиболее важными являются две вещи. Первое, договориться о немедленном прекращении военных действий и положить конец бессмысленному убийству славян. И второе, не допустить, чтобы другие западные игроки вмешивались в любое возможное соглашение о прекращении огня. Война все равно когда-нибудь закончится, и тогда вы увидите, как все те, кто кричал самые отвратительные слова в адрес России, побегут в эту огромную страну и будут искать возможностей для бизнеса".