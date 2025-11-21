Преступную группировку во главе с врачом разоблачили в Польше

Среди них есть врач одной из больниц Нижней Силезии. Своим подельникам он незаконно выписывал рецепты на наркосодержащие препараты.

Жертвами преступной группировки становились в основном женщины, находящиеся в состоянии эмоционального кризиса. Злоумышленники пользовались их положением, предлагая решение в виде наркотиков. В материалах дела говорится, что некоторые из них во время воздействия веществ подвергались насилию. Также известно, что как минимум 4 жертвы умерли от передозировки. Начато судебное разбирательство.