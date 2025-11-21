3.68 BYN
Преступную группировку во главе с врачом разоблачили в Польше
Автор:Редакция news.by
В Польше накрыли преступную группировку, занимающуюся сбытом наркотических средств. Арестовано 10 человек.
Среди них есть врач одной из больниц Нижней Силезии. Своим подельникам он незаконно выписывал рецепты на наркосодержащие препараты.
Жертвами преступной группировки становились в основном женщины, находящиеся в состоянии эмоционального кризиса. Злоумышленники пользовались их положением, предлагая решение в виде наркотиков. В материалах дела говорится, что некоторые из них во время воздействия веществ подвергались насилию. Также известно, что как минимум 4 жертвы умерли от передозировки. Начато судебное разбирательство.