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Президент Германии объявил о роспуске парламента и назначил новые выборы
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер объявил о роспуске парламента и решении назначить досрочные выборы на 23 февраля 2025 года, сообщает БЕЛТА со ссылкой на издание Bild.
"Это исторический день - и заключительный акт "светофорной драмы". Федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер распустил Бундестаг 20-го созыва и назначил новые выборы на 23 февраля", - указывает издание.
16 декабря большинство депутатов парламента Германии на внеочередном заседании отказали в доверии канцлеру Олафу Шольцу. Поддержку действующему главе кабмина выразили 207 членов Бундестага из 717 присутствовавших, 116 воздержались. Против направленного Шольцем запроса о доверии проголосовали 394 парламентария. Позднее Шольц предложил Штайнмайеру распустить Бундестаг в связи с выражением недоверия правительству.
Германия переживает острейший кризис, возникший в связи с разногласиями в правящей коалиции по бюджетной, финансовой и экономической политике. За этим последовала отставка главы Минфина Кристиана Линднера. Его увольнение повлекло распад правящей "светофорной" коалиции, которая в результате лишилась большинства в парламенте ФРГ.
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