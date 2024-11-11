Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер объявил о роспуске парламента и решении назначить досрочные выборы на 23 февраля 2025 года, сообщает БЕЛТА со ссылкой на издание Bild.

"Это исторический день - и заключительный акт "светофорной драмы". Федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер распустил Бундестаг 20-го созыва и назначил новые выборы на 23 февраля", - указывает издание.

16 декабря большинство депутатов парламента Германии на внеочередном заседании отказали в доверии канцлеру Олафу Шольцу. Поддержку действующему главе кабмина выразили 207 членов Бундестага из 717 присутствовавших, 116 воздержались. Против направленного Шольцем запроса о доверии проголосовали 394 парламентария. Позднее Шольц предложил Штайнмайеру распустить Бундестаг в связи с выражением недоверия правительству.