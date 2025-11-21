Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Президент Ирана сообщил, столицу страны могут перенести из Тегерана

Столицу Ирана хотят перенести из Тегерана. Такое решение озвучил президент страны Масуд Пезешкиан.

Он назвал это вынужденным шагом. Причины - перенаселение мегаполиса и острая нехватка воды, грозящая гуманитарным кризисом.

В марте страна уже столкнулась с масштабным водным дефицитом в четырех провинциях, включая сам Тегеран. Засуха, длящаяся годами, высушила реки и водохранилища, а плотины потеряли эффективность.

Глава государства подчеркнул: нынешняя инфраструктура Тегерана не способна бороться с вызовами, и власти рассматривают перенос столицы как единственный выход. Где именно будет новый главный город страны, пока неизвестно.

Фото РИА Новости

Разделы:

В мире

Теги:

ТегеранМасуд ПезешкианИран