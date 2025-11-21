Президент Ирана сообщил, столицу страны могут перенести из Тегерана

Столицу Ирана хотят перенести из Тегерана. Такое решение озвучил президент страны Масуд Пезешкиан.

Он назвал это вынужденным шагом. Причины - перенаселение мегаполиса и острая нехватка воды, грозящая гуманитарным кризисом.

В марте страна уже столкнулась с масштабным водным дефицитом в четырех провинциях, включая сам Тегеран. Засуха, длящаяся годами, высушила реки и водохранилища, а плотины потеряли эффективность.

Глава государства подчеркнул: нынешняя инфраструктура Тегерана не способна бороться с вызовами, и власти рассматривают перенос столицы как единственный выход. Где именно будет новый главный город страны, пока неизвестно.