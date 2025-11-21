Президент Литвы Науседа раскритиковал мирный план Трампа

Президент Литвы раскритиковал мирный план Трампа по Украине. Науседа счел те пункты, которые предусматривают сокращение численности ВСУ и другие уступки Киева, "капитуляцией".

Он заявил, что страны ЕС должны проявить твердую волю и показать четкую позицию, которая бы "помогла сохранить территориальную целостность Украины", и добавил, что хочет услышать "сильный голос" европейского сообщества.

Заявление литовского президента продолжает курс на милитаризацию республики. Так, Сейм Литвы узаконил взнос на оборону в размере 10 % от суммы страховок, то есть компании, предоставляющие данные услуги, будут отчислять часть поступлений в военный бюджет страны.