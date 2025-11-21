3.68 BYN
Президент Литвы Науседа раскритиковал мирный план Трампа
Президент Литвы раскритиковал мирный план Трампа по Украине. Науседа счел те пункты, которые предусматривают сокращение численности ВСУ и другие уступки Киева, "капитуляцией".
Он заявил, что страны ЕС должны проявить твердую волю и показать четкую позицию, которая бы "помогла сохранить территориальную целостность Украины", и добавил, что хочет услышать "сильный голос" европейского сообщества.
Заявление литовского президента продолжает курс на милитаризацию республики. Так, Сейм Литвы узаконил взнос на оборону в размере 10 % от суммы страховок, то есть компании, предоставляющие данные услуги, будут отчислять часть поступлений в военный бюджет страны.
Уменьшать собственную прибыль страховщики не намерены. По этой причине финансовое бремя возложат на население, и без того страдающее от постоянного роста цен и падения уровня жизни.