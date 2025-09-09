3.69 BYN
Президент Литвы утвердил состав нового правительства
Президент Литвы Гитанас Науседа подписал указ, подтверждающий состав правительства во главе с Ингой Ругинене. Об этом пишет БЕЛТА со ссылкой на литовские СМИ.
Министр финансов в новом правительстве - Криступас Вайтекунас, министр обороны, как и в правительстве Гинтаутаса Палуцкаса, - Довиле Шакалене, глава МИД - Кястутис Будрис, глава МВД - Владислав Кондратович. Министром юстиции назначена Рита Тамашунене, министр экономики - Эдвинас Грикшас, министр сельского хозяйства - Андрюс Паленис.
Пока еще не утверждены кандидатуры на должности министров окружающей среды и энергетики.
Также СМИ сообщают, что новое правительство во главе с Ингой Ругинене намерено существенно увеличить оборонный бюджет. Планируется выделять на оборонную сферу не менее 5 % ВВП. Финансирование обороны увеличится на фоне целей Литвы создать к 2030 году армейскую дивизию и разместить в стране к 2027 году немецкую военную бригаду. Также значится цель создания в Литве учебного полигона, где могли бы тренироваться силы численностью до бригады, создание оборонного холдинга и укрепление противовоздушной обороны.