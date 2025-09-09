Президент Литвы утвердил состав нового правительства

Также СМИ сообщают, что новое правительство во главе с Ингой Ругинене намерено существенно увеличить оборонный бюджет. Планируется выделять на оборонную сферу не менее 5 % ВВП. Финансирование обороны увеличится на фоне целей Литвы создать к 2030 году армейскую дивизию и разместить в стране к 2027 году немецкую военную бригаду. Также значится цель создания в Литве учебного полигона, где могли бы тренироваться силы численностью до бригады, создание оборонного холдинга и укрепление противовоздушной обороны.