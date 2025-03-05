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Президент США Дональд Трамп проведет 7 марта в Белом доме первый в истории "криптосаммит"
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Президент США Дональд Трамп проведет 7 марта в Белом доме первый в истории "криптосаммит", где встретятся лидеры криптовалютной отрасли и где он объявит о создании в Соединенных Штатах стратегического резерва биткойна. Об этом сообщил американский министр торговли Говард Латник, пишет ТАСС.
"Президент заинтересован в формировании стратегического резерва биткойна. Он говорил об этом во время предвыборной кампании. Я думаю, вы увидите, что это будет реализовано в пятницу", - сказал Латник порталу The Pavlovic Today. "Президент убежден в необходимости стратегического резерва биткойна. Вопрос в том, что делать с другими криптовалютами. Я думаю, что об этом также будет объявлено в пятницу", - добавил он.