Президент США Дональд Трамп проведет 7 марта в Белом доме первый в истории "криптосаммит", где встретятся лидеры криптовалютной отрасли и где он объявит о создании в Соединенных Штатах стратегического резерва биткойна. Об этом сообщил американский министр торговли Говард Латник, пишет ТАСС.

"Президент заинтересован в формировании стратегического резерва биткойна. Он говорил об этом во время предвыборной кампании. Я думаю, вы увидите, что это будет реализовано в пятницу", - сказал Латник порталу The Pavlovic Today. "Президент убежден в необходимости стратегического резерва биткойна. Вопрос в том, что делать с другими криптовалютами. Я думаю, что об этом также будет объявлено в пятницу", - добавил он.