Президент США хочет применить новый подход к решению проблемы бездомных людей

Американский лидер Дональд Трамп собирается применять новый подход к решению проблемы бездомных. Это он хочет сделать через принудительное переселение тех, кто живет на улице, в большие лагеря. Также Трамп хочет обязать их проходить лечение от психических расстройств и зависимостей. Об этом сообщает БЕЛТА, ссылаясь на ТАСС и телеканал CBS News.

По информации телеканала, администрация Трампа собирается уходить от программы "Жилье прежде всего", при которой приоритетом является предоставление постоянного жилья людям, оказавшимся без крова. Она была внедрена на национальном уровне в 2004 году при администрации Джорджа Буша - младшего и расширена при президентах Бараке Обаме и Джо Байдене.

Теперь Трамп, как отмечает CBS News, стремится исключить субсидируемые налогоплательщиками жилищные инициативы и настаивает на карательном подходе, предусматривающем штрафы и потенциальное тюремное заключение для бездомных. Он исходит из того, что основными мерами по борьбе с бездомностью должны быть лечение психических расстройств и зависимостей.