Президент США запустил процесс пересмотра иностранной помощи USAID

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Президент США Дональд Трамп запустил процесс пересмотра иностранной помощи Агентства по международному развитию (USAID), сообщает РИА Новости со ссылкой на Госдеп.

"В качестве промежуточного шага к получению контроля и лучшего понимания деятельности агентства президент Дональд Трамп назначил госсекретаря Марко Рубио исполняющим обязанности администратора. Рубио также уведомил конгресс о том, что проводится пересмотр деятельности USAID по оказанию иностранной помощи с целью возможной реорганизации", - говорится в заявлении.

Чуть ранее телеканал CBS со ссылкой на источники сообщил, что администрация главы Белого дома намерена объединить USAID с Госдепом и сократить его штат. При этом, по данным СМИ, агентство продолжит действовать как структура, отвечающая за гуманитарную помощь.

В понедельник, 3 февраля, американский предприниматель и глава нового департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илон Маск заявил, что Трамп согласился закрыть USAID. Миллиардер назвал агентство "преступной организацией", которой "пора умереть", а также "змеиным гнездом радикально левых марксистов, которые ненавидят Америку".