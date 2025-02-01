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Президент США запустил процесс пересмотра иностранной помощи USAID
Президент США Дональд Трамп запустил процесс пересмотра иностранной помощи Агентства по международному развитию (USAID), сообщает РИА Новости со ссылкой на Госдеп.
"В качестве промежуточного шага к получению контроля и лучшего понимания деятельности агентства президент Дональд Трамп назначил госсекретаря Марко Рубио исполняющим обязанности администратора. Рубио также уведомил конгресс о том, что проводится пересмотр деятельности USAID по оказанию иностранной помощи с целью возможной реорганизации", - говорится в заявлении.
Чуть ранее телеканал CBS со ссылкой на источники сообщил, что администрация главы Белого дома намерена объединить USAID с Госдепом и сократить его штат. При этом, по данным СМИ, агентство продолжит действовать как структура, отвечающая за гуманитарную помощь.
В понедельник, 3 февраля, американский предприниматель и глава нового департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илон Маск заявил, что Трамп согласился закрыть USAID. Миллиардер назвал агентство "преступной организацией", которой "пора умереть", а также "змеиным гнездом радикально левых марксистов, которые ненавидят Америку".
Как пишет БЕЛТА, сам глава Белого дома не раз критиковал эту структуру, обвиняя ее в растрате средств американских налогоплательщиков на проекты, которые не отвечают интересам США. В конце января западные СМИ писали, что администрация Трампа отправила в отпуск около 60 высокопоставленных чиновников USAID. Это произошло после того, как новоизбранный президент подписал указ о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим государствам в целях развития для оценки соответствия этих программ внешней политике Штатов.