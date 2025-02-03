"Организация, которой "пора умереть". Со здания штаб-квартиры USAID в Вашингтоне сняли вывески. Этим ознаменовалось начало конца ячейки спонсоров терроризма и цветных революций. Илон Маск заявил, что Агентство по международному развитию "должно умереть".

Разберемся, что стоит за буквами USAID. Агентство по международному развитию США - якобы независимое агентство американского правительства, созданное для оказания помощи другим странам. Помогать, конечно же, никто никому не собирался с самого начала. Опутывая планету сетью своих фондов, на которые тратились миллиарды, на протяжении десятков лет под тщательным контролем ЦРУ взращивался американский шакал в гуманитарной шкуре. Прикрываясь социальными проектами по всему миру, глобальный спрут проникал в общество и начинал борьбу за умы.

"Бывало и так, что под внешним управлением оказывались целые народы, одурманенные идеями созидания "новой страны", "нового порядка", "нового совершенного общества". Все эти избитые лозунги вы не раз слышали, конечно же. Подобные идеологические "бомбы" были заложены во всех бывших советских республиках. И сейчас мы видим, как они детонируют. Сначала страну накрывает "мягкая" культурная экспансия, мягкая сила, а потом топчет сапог иностранного наемника", - сказал Александр Лукашенко во время Послания белорусскому народу и Национальному собранию в марте 2023 г.

Бывало и так, что под внешним управлением оказывались целые народы, одурманенные идеями созидания "новой страны", "нового порядка", "нового совершенного общества". Все эти избитые лозунги все слышали не раз. Подобные идеологические бомбы были заложены во всех бывших советских республиках. И сейчас мы видим, как они детонируют. Сначала страну накрывает "мягкая" культурная экспансия, мягкая сила, а потом топчет сапог иностранного наемника.

Среди проектов "мягкой" силы с твердой валютой бесконечное множество подрывных программ с цветным сценарием. Миллионы зеленых купюр годами вливали в "демократизацию" стран постсоветского пространства, стран Средней Азии и других. Одним из успешных кейсов стала Украина. Страну довели до Майдана и не просто дистанцировали от России, а натравили против нее. Запад продолжает достигать свои цели, но теперь руками украинцев. Подобное планировалось сделать и в Беларуси. USAID и NED, которыми руководили США и которые поддерживали западные страны, прилагали все усилия для дестабилизации ситуации в нашей стране, в том числе в 2020 году.

Уши USAID торчат буквально отовсюду. Деньги американских налогоплательщиков работают в Грузии, Словакии, Сербии, Армении, на Кубе. И не на привитие любви к гамбургерам и кока-коле их тратили. Подкуп прозападных политиков, дестабилизация ситуации в странах, желающих двигаться по собственному пути развития, вмешательства в выборы... И не одними цветными революциями кормились.

Илон Маск:

"Знаете ли вы, что USAID, используя доллары из ваших налоговых отчислений, финансировало разработки биологического оружия, включая COVID-19, которое убило миллионы людей?"

Миллионы человек стали жертвами геополитических блокбастеров псевдофилантропа по продвижению вашингтонского видения мира. Теперь по плану Трампа - полностью взять под контроль USAID, включив его в состав Госдепа. Значит ли это, что США перестанут вмешиваться во внутренние дела других стран? Обольщаться не стоит. Но удар по грантососам нанесен внушительный. Решение Трампа прекратить финансирование американской помощи всем зарубежным негосударственным и некоммерческим структурам вызвало волну негодования так называемых "независимых СМИ".