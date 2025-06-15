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При крушении вертолета в Индии погибли 7 человек
Автор:Редакция news.by
При крушении вертолета в Индии погибли 7 человекnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8611846c-5611-485c-a866-6f377c8edf13/conversions/14620c49-d1f0-4593-8a8b-37d2987768c8-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8611846c-5611-485c-a866-6f377c8edf13/conversions/14620c49-d1f0-4593-8a8b-37d2987768c8-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8611846c-5611-485c-a866-6f377c8edf13/conversions/14620c49-d1f0-4593-8a8b-37d2987768c8-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8611846c-5611-485c-a866-6f377c8edf13/conversions/14620c49-d1f0-4593-8a8b-37d2987768c8-xl-___webp_1920.webp 1920w
7 человек стали жертвами крушения вертолета в Гималаях на севере Индии, cообщает БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.
"Среди погибших были 6 паломников и пилот", - агентство PTI ссылается на слова сотрудника управления по борьбе с ЧС округа Рудрапраяг в штате Уттаракханд Нандан Сингх Раджвар.
По данным источника, ЧП случилось над территорией Гаурикунда из-за неблагоприятной погоды. Инцидент произошел в условиях плохой видимости.
Известно, что вертолет вылетел ранним утром из деревни Кедарнатх, расположенной на высоте более 3,5 тыс. м над уровнем моря. Он упал и загорелся вскоре после взлета.