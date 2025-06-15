При крушении вертолета в Индии погибли 7 человек

7 человек стали жертвами крушения вертолета в Гималаях на севере Индии, cообщает БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.

"Среди погибших были 6 паломников и пилот", - агентство PTI ссылается на слова сотрудника управления по борьбе с ЧС округа Рудрапраяг в штате Уттаракханд Нандан Сингх Раджвар.

По данным источника, ЧП случилось над территорией Гаурикунда из-за неблагоприятной погоды. Инцидент произошел в условиях плохой видимости.