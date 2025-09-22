3.64 BYN
При взрыве на рынке в Анталье погиб один человек
Автор:Редакция news.by
Жертвой взрыва на оптовом рынке в турецкой провинции Анталья стал один человек, трое пострадали, сообщил мэр города Демре Фахри Дуран, информирует РИА Новости.
Взрыв прогремел в понедельник, 22 сентября, на оптовом рынке в городе Демре.
"Жертвой взрыва стал один человек, трое пострадали. Причину мы пока не установили", - цитирует мэра портал Antalya Hakkında.
По словам Дурана, взрыв произошел в районе складов рынка.