При взрыве на рынке в Анталье погиб один человек

Жертвой взрыва на оптовом рынке в турецкой провинции Анталья стал один человек, трое пострадали, сообщил мэр города Демре Фахри Дуран, информирует РИА Новости.

Взрыв прогремел в понедельник, 22 сентября, на оптовом рынке в городе Демре.

"Жертвой взрыва стал один человек, трое пострадали. Причину мы пока не установили", - цитирует мэра портал Antalya Hakkında.

По словам Дурана, взрыв произошел в районе складов рынка.

