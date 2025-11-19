3.66 BYN
Причастного к делу о "Северных потоках" экстрадируют в ФРГ
Автор:Редакция news.by
Кассационный суд Италии одобрил выдачу Германии украинца, причастного к подрывам "Северных потоков" в 2022 году. В течение 10 дней его экстрадируют в ФРГ.
По данным следствия, после подрыва газопроводов подозреваемый сбежал в Европу. Его задержали в августе, когда он отдыхал с семьей в итальянской провинции Римини.
По информации СМИ, во время теракта он координировал дайверов, которые установили взрывчатку на трубопроводах.