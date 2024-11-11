Признание Блинкена - США начали накачивать Киев оружием до начала СВО

Госсекретарь США признался, что Вашингтон начал вооружать Киев задолго до начала специальной военной операции. В интервью "Нью-Йорк таймс" Блинкен заявил: Вашингтон постарался, чтобы задолго до начала СВО (начиная с сентября 2021-го и затем еще раз в декабре) незаметно поставить Украине большое количество оружия, чтобы убедиться, что у них есть все необходимое.