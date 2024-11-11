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Признание Блинкена - США начали накачивать Киев оружием до начала СВО
Госсекретарь США признался, что Вашингтон начал вооружать Киев задолго до начала специальной военной операции. В интервью "Нью-Йорк таймс" Блинкен заявил: Вашингтон постарался, чтобы задолго до начала СВО (начиная с сентября 2021-го и затем еще раз в декабре) незаметно поставить Украине большое количество оружия, чтобы убедиться, что у них есть все необходимое.
И вот к чему это привело: стало известно, что 3 января ВСУ пытались нанести удар американскими ATACMS по Белгородской области.
В Минобороны России подчеркнули, что ракеты производства США успешно уничтожены расчетами ЗРК С-400 и зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-СМ".
"На данные действия киевского режима, поддерживаемого западными кураторами, будут приняты ответные меры", - отметили в ведомстве.
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