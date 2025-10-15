Продолжение шатдауна - Сенат США отклонил законопроект о финансировании правительства

Сенат США в очередной раз не добился согласования бюджета. В 9-й раз не набралось необходимых 60 голосов для принятия предложенного республиканцами законопроекта о финансировании правительства.

Шатдаун длится уже 15-й день. Федеральные ведомства частично приостановили работу, а более 4 тыс. госслужащих уже попали под сокращение. Кроме того, тысячи сотрудников остаются без зарплат, за исключением тех, чья деятельность связана с национальной безопасностью.

Военнослужащие - в приоритете: по распоряжению американского президента Дональда Трампа, Минфин перераспределяет средства, чтобы обеспечить выплаты армии даже в ущерб другим программам.