Продолжение шатдауна - Сенат США отклонил законопроект о финансировании правительства
Сенат США в очередной раз не добился согласования бюджета. В 9-й раз не набралось необходимых 60 голосов для принятия предложенного республиканцами законопроекта о финансировании правительства.
Шатдаун длится уже 15-й день. Федеральные ведомства частично приостановили работу, а более 4 тыс. госслужащих уже попали под сокращение. Кроме того, тысячи сотрудников остаются без зарплат, за исключением тех, чья деятельность связана с национальной безопасностью.
Военнослужащие - в приоритете: по распоряжению американского президента Дональда Трампа, Минфин перераспределяет средства, чтобы обеспечить выплаты армии даже в ущерб другим программам.
Глава Минфина США заявил, что шатдаун обходится бюджету страны в 15 млрд долларов в день. По его словам, сложившаяся ситуация - это не просто политическое противостояние внутри страны. Шатдаун также влияет на доверие бизнеса и настроение инвесторов.