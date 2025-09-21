Продукты, хрусталь, косметика и часы. Выставка-ярмарка белорусских товаров открылась в Москве

Промышленность, станкостроение и высокие технологии. В столице России в рамках Дней Минска в Москве прошел масштабный бизнес-форум. Он собрал около 200 человек из десятков компаний Беларуси и России. Среди основных тем совместные программы по развитию инфраструктуры столиц Союзного государства. Это касается строительства жилых домов, школ, больниц, замены лифтового оборудования.

Также обсуждали сотрудничество в области цифровизации. Белорусов заинтересовал опыт внедрения московской электронной школы, система управления здравоохранением, использование искусственного интеллекта. Кроме того, говорили о создании мультибрендовых и инженерных центров для того, чтобы получать компетенции в области машиностроения. Все это позволит двум столицам быть конкурентноспособными и, несмотря на санкции, показывать высокие темпы роста экономики и ее стабильность.

Владимир Кухарев, председатель Минского горисполкома:

"Проведение таких форумов - очень важное событие. Потому что здесь есть площадка для встреч, площадка, чтобы бизнес общался для того, чтобы находить новые пути в своем развитии. Мы увидели, что большое количество предприятий имеет возможность найти для себя то, что в дальнейшем можно использовать и развивать. На таких форумах мы приветствуем привлечение новых организаций и предприятий. И это показывает, что точки соприкосновения, которые у нас каждый год появляются, они, конечно же, перспективные".

Сергей Черемин, министр правительства Москвы, руководитель Департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы:

"С гордостью отмечаем, что Беларусь сегодня находится среди лидеров по внешнеэкономическим связям с Москвой. Прочно удерживает 4 место среди наших партнеров, после Китая, Турции и Индии. И это очень высокий показатель. И самое важное, Москва и Минск - столицы одного Союзного государства. Поэтому мы должны взаимодополнять друг друга в различных областях. И Беларусь показала высокую конкурентоспособность и выживаемость своей промышленности. И мы можем взаимодополняюще развиваться во всех сферах, особенно в сфере высоких технологий".

В эти дни в центре столицы Москвы проходит и большая ярмарка белорусских товаров. Это продукты питания (от молочки и колбас до бобруйского зефира и рогачевской сгущенки), отечественная косметика, неманский хрусталь и часы "Луч".





Фирменные будильники с изображением главных достопримечательностей двух столиц