3.69 BYN
2.98 BYN
3.49 BYN
Профсоюз учителей Польши объявил общенациональную забастовку 1 сентября
Автор:Редакция news.by
Учебный год в Польше начнется с демонстрации. Польский профсоюз учителей объявил о проведении 1 сентября общенациональной забастовки перед зданием Министерства национального образования в Варшаве.
Ожидается, что к акции присоединятся преподаватели со всей Польши - они хотят привлечь внимание к низкой зарплате и все более тяжелым условиям труда. В основном это касается отсутствия 10-процентного повышения окладов и привязки их к среднему показателю по стране.
При этом педагогов в стране все также не хватает - в настоящее время имеется 22 тысячи вакансий.