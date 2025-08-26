Профсоюз учителей Польши объявил общенациональную забастовку 1 сентября

Учебный год в Польше начнется с демонстрации. Польский профсоюз учителей объявил о проведении 1 сентября общенациональной забастовки перед зданием Министерства национального образования в Варшаве.

Ожидается, что к акции присоединятся преподаватели со всей Польши - они хотят привлечь внимание к низкой зарплате и все более тяжелым условиям труда. В основном это касается отсутствия 10-процентного повышения окладов и привязки их к среднему показателю по стране.