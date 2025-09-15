Пропалестинские активисты сорвали велогонку в Мадриде

Светошумовые гранаты и столкновения с полицией на велогонке в Испании. Свыше 100 тыс. человек вышли на митинги в поддержку Палестины. Протестующие использовали дымовые шашки и блокировали движение. 22 стража порядка пострадали, несколько участников акции задержаны.