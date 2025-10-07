3.68 BYN
Прорыв в квантовой физике: объявлены имена новых нобелевских лауреатов
Автор:Редакция news.by
Лауреатами Нобелевской премии по физике за 2025 год стали британец Джон Кларк, француз Мишель Девор и американец Джон Мартинис. Престижную награду ученые получили за их выдающийся вклад в развитие квантовой физики, информирует РИА Новости.
Об этом 7 октября объявил Нобелевский комитет в Стокгольме.
Ученые удостоены награды "за открытие макроскопического квантово-механического туннелирования и квантования энергии в электрической цепи".