Проводников-мужчин главного поезда Европы оденут в юбки
Автор:Редакция news.by
Новые победы на фронтах толерантности: в поезде Eurostar проводники-мужчины отныне получат форменные юбки. Пока этот элемент одежды не является для них обязательным, но теперь признан допустимым: более того, часть проводников уже дефилирует в этом наряде.
Eurostar считается одним из символов Единой Европы - этот маршрут соединяет Париж и ряд столиц Европы с Лондоном.
Поезд следует через туннель под Ла-Маншем, что демонстрирует технологическую мощь Старого Света. Правда, это все достижения прошлых десятилетий: теперь достижения символизируют именно юбка на стюардах.