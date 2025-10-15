3.71 BYN
2.97 BYN
3.43 BYN
Псков принимает международную конференцию постсоветского пространства
Псков в эти дни принимает Международную научно-практическую конференцию "Постсоветское пространство в исторической ретроспективе", посвященную 25-летию со дня подписания Договора об учреждении Евразийского экономического сообщества.
Историческая ретроспектива
15 октября - первый день масштабной научной конференции, которая объединила более тысячи участников - это ученые, преподаватели и студенты ведущих вузов России и Беларуси.
Каждый из них подготовил собственное выступление, посвященное вопросам историко-культурного наследия на постсоветском пространстве. Главной целью форума стало всестороннее обсуждение итогов и перспектив интеграционных и дезинтеграционных процессов, происходящих на территории бывших республик СССР. В центре внимания - роль Республики Беларусь и Российской Федерации, а также государств ЕАЭС и СНГ в современных объединяющих инициативах.
Конференция стала площадкой для открытого диалога, обмена мнениями и выработки совместных решений, способных укрепить гуманитарные связи и сохранить общее историческое наследие.