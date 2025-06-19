Путин и Зеленский могут встретиться на заключительном этапе переговоров

Президент России Владимир Путин заявил о возможности встречи с Владимиром Зеленским на завершающем этапе переговоров по украинскому урегулированию. Об этом он сказал во время встречи с главами мировых информагентств в Петербурге, сообщает ТАСС.

При этом Москва считает ключевым вопрос, кто от Украины будет подписывать документы по урегулированию. По словам Владимира Путина, документы должны быть подписаны легитимными властями, иначе их "выбросят в помойку".

"Если первое лицо Украины нелегитимно, то вся система власти там становится нелегитимной", - отметил российский лидер.

Путин также подчеркнул, что Россия хочет завершить конфликт в Украине как можно быстрее, лучше - мирным путем. Москва готова к переговорам, гуманитарная составляющая идет очень активно. "Мы отдали больше 6 тыс. тел военнослужащих, взамен получили 57 тел", - заметил Путин.

Кроме того, российский лидер подтвердил готовность России отдать Киеву еще 3 тыс. тел украинских военных, назвав это "печальными цифрами".