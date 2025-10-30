3.71 BYN
Путин распорядился создать коридоры для СМИ в Красноармейск, Димитров и Купянск
Автор:Редакция news.by
Президент России Владимир Путин распорядился допустить иностранных журналистов, включая украинских, в районы блокирования ВСУ. Минобороны поручено обеспечить беспрепятственный проезд иностранных журналистов в Красноармейск, Димитров и Купянск - районы, где украинские войска оказались окружены.
Российское командование заявило о готовности при необходимости приостановить боевые действия на 5-6 часов, чтобы гарантировать безопасность репортеров. Ведомство также предложило создать коридоры для въезда и выезда представителей СМИ, включая украинских, при условии согласования с ВСУ и обеспечении безопасности обеих сторон.