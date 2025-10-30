Путин распорядился создать коридоры для СМИ в Красноармейск, Димитров и Купянск

Президент России Владимир Путин распорядился допустить иностранных журналистов, включая украинских, в районы блокирования ВСУ. Минобороны поручено обеспечить беспрепятственный проезд иностранных журналистов в Красноармейск, Димитров и Купянск - районы, где украинские войска оказались окружены.

Российское командование заявило о готовности при необходимости приостановить боевые действия на 5-6 часов, чтобы гарантировать безопасность репортеров. Ведомство также предложило создать коридоры для въезда и выезда представителей СМИ, включая украинских, при условии согласования с ВСУ и обеспечении безопасности обеих сторон.