Путин рассказал о сотрудничестве в рамках ЕАЭС и решении вопросов в Союзном государстве

С 18 по 21 июня в Санкт-Петербурге проходит XXVIII Международный экономический форум. В первый же день его работы Президент России Владимир Путин поздно вечером встретился с руководителями международных информагентств. На встрече присутствовали представители США, Великобритании, Германии, Франции, Китая, Турции и, конечно, Беларуси. Есть ли у Беларуси и России план Б в случае усиления санкционного давления? Владимир Путин ответил на вопросы гендиректора БЕЛТА Ирины Акулович.

Владимир Путин, Президент России:

"Первое - это план А. И там прописано, что и как мы должны делать для того, чтобы развивать наши отношения и наши экономики. Потом план Б. Если что-то не получается, смотри план А. У нас все получится. Даже нет никаких сомнений. Потому что уровень товарооборота между Россией и Беларусью достиг 50 млрд долларов. Это серьезные цифры".

И рост продолжается. "Продолжается, в том числе за счет кооперации. Мы ищем возможности развития наших отношений в разных сферах, где раньше, может быть, и не сотрудничали или какое-то сотрудничество было еще со времен Советского Союза. В микроэлектронике, допустим. Лукашенко многие ругали, подсмеивались над ним за то, что он сохраняет какую-то советскую плановую систему и так далее. Во-первых, этого нет, - отметил президент РФ. - А во-вторых, все-таки Александр Григорьевич сохранил некоторые отрасли, которые сейчас, особенно в условиях жестких санкций, оказались как никогда востребованы. В том числе предприятия в области микроэлектроники. Да, конечно, там нужно выходить на другие цифры, многое нужно сделать, и все это в других странах делалось десятилетиями. Но у нас есть возможность сделать хороший шаг, такой быстрый, мощный, большой шаг совместно".

По словам российского лидера, у нас есть возможности сотрудничества в авиастроении. "Где-то, может быть, небольшие самолеты Беларусь может делать одна сама, при нашей кооперации, а где-то участвовать в более глубокой кооперации по производству летательных аппаратов, финальная сборка которых будет происходить в России, - уточнил Владимир Путин. - У нас в области сельхозтехники взаимная кооперация того, что собирается на территории России, достигает далеко за 50 %. Я сейчас даже не буду перечислять все другое. У нас очень много направлений взаимодействия. Беларусь, как известно, один из крупнейших мировых поставщиков удобрений. Но практически весь объем идет сейчас на экспорт через Российскую Федерацию, через российские порты".

"У нас есть вопросы, по которым мы спорим. Причем эти споры идут нон-стоп, на постоянной основе. Я просто сейчас не буду вдаваться в детали, но в конечном итоге мы находим решение всегда, потому что мы стремимся к поиску искренне. Поэтому находим. Уверен, так будет и дальше", - подчеркнул Владимир Путин.

ЕАЭС - наиболее глубоко интегрированное объединение на территории бывшего Советского Союза, причем не на словах, а на деле. "Когда-то Казахстан выступил инициатором создания ЕАЭС, за что мы благодарны нашим друзьям. И эта структура развивается. Да, там не все просто. Да, мы, может быть, не готовы еще к созданию окончательно единых рынков в некоторых сферах энергетики. Но мы к этому идем. И придем к этому. Здесь нет никаких сомнений", - сказал президент России.

Вопрос во времени, в темпах, уточнил российский лидер. "Вы знаете наверняка наши постоянные дискуссии в области поставок энергоносителей. Мы находимся здесь в развязке. Мы иногда находим весьма оригинальные решения. Я сейчас не хочу даже вдаваться в детали, чтобы публично об этом не говорить. Но мы же находим их. Уверен, и дальше будем находить, - отметил он. - У меня и в области сотрудничества в рамках ЕАЭС очень оптимистические настроения, и в области двустороннего взаимодействия, в том числе в области строительства Союзного государства".

"Нами здесь очень много сделано за последние годы. Мы достигли очень больших процентов, если уж на проценты переводить. И мы фактически выполнили почти весь наш план. Мы очень важные вещи сделали в области таможни и налоговой статистики. Налоги и таможня - это вещи фундаментального характера для создания условий дальнейшего сотрудничества в области экономики", - дополнил Владимир Путин.