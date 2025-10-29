3.70 BYN
2.95 BYN
3.44 BYN
Путин: Руководство Украины должно решить судьбу своих граждан, которые находятся в окружении
Автор:Редакция news.by
Политическому руководству Украины нужно принять решение о судьбе своих граждан, которые находятся в окружении в Купянске и Красноармейске, заявил Президент России Владимир Путин.
29 октября российские войска заблокировали крупные группировки ВСУ в указанном районе.
Путин также сообщил, что Россия не против пустить СМИ, в том числе украинские и зарубежные, в зону окружения и готова прекратить боевые действия, пока там будут журналисты.
Российский лидер также добавил, что Вооруженные силы РФ на всех участках в зоне СВО идут вперед. И ситуация складывается благоприятно для Москвы, которая сейчас обеспечивает свою безопасность на длительную перспективу.
Фото РИА Новости