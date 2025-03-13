3.61 BYN
3.17 BYN
3.46 BYN
Путин заявил, что Россия является главным экономическим партнером Беларуси
https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/305ffa4b-2593-4223-bf4a-74f31fc22470/conversions/f839b7a1-fc59-420f-a524-1b56f70a04fc-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/305ffa4b-2593-4223-bf4a-74f31fc22470/conversions/f839b7a1-fc59-420f-a524-1b56f70a04fc-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/305ffa4b-2593-4223-bf4a-74f31fc22470/conversions/f839b7a1-fc59-420f-a524-1b56f70a04fc-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/305ffa4b-2593-4223-bf4a-74f31fc22470/conversions/f839b7a1-fc59-420f-a524-1b56f70a04fc-xl-___webp_1920.webp 1920wnews.byПрезидент Российской Федерации Владимир Путин назвал Россию главным экономическим партнером Беларуси
Путин заявил, что Россия является главным экономическим партнером Беларусиnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/305ffa4b-2593-4223-bf4a-74f31fc22470/conversions/f839b7a1-fc59-420f-a524-1b56f70a04fc-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/305ffa4b-2593-4223-bf4a-74f31fc22470/conversions/f839b7a1-fc59-420f-a524-1b56f70a04fc-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/305ffa4b-2593-4223-bf4a-74f31fc22470/conversions/f839b7a1-fc59-420f-a524-1b56f70a04fc-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/305ffa4b-2593-4223-bf4a-74f31fc22470/conversions/f839b7a1-fc59-420f-a524-1b56f70a04fc-xl-___webp_1920.webp 1920w
Россия является главным экономическим партнером Белоруссии, заявил президент РФ Владимир Путин.
"На Россию, как главного экономического партнера Белоруссии, приходится около 60 % белорусского внешнеторгового оборота", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров.
Он добавил, что по итогам 2024 года товарооборот прибавил порядка 6 % и превысил 50 млрд долларов.