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Путин заявил, что Россия является главным экономическим партнером Беларуси

Путин заявил, что Россия является главным экономическим партнером Беларуси

Россия является главным экономическим партнером Белоруссии, заявил президент РФ Владимир Путин.

"На Россию, как главного экономического партнера Белоруссии, приходится около 60 % белорусского внешнеторгового оборота", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров.

Он добавил, что по итогам 2024 года товарооборот прибавил порядка 6 % и превысил 50 млрд долларов.

Беларусь-РоссияВладимир Путин