Пяти польским пограничникам вынесли обвинения за насилие над мигрантами

Варшавский режим вдруг прозрел на бесчинства своих силовиков на границе. Видно, так новые власти пытаются выслужиться перед Вашингтоном и показать, на что их толкает Брюссель.

Пять польских пограничников получили официальные обвинения в насилии над мигрантами. Трое из них избивали беженцев, а потом выбрасывали их на белорусскую территорию. Двое других уничтожали документы жертв, хотя 22 преступных эпизода власти все равно "замяли". Сейчас дело открыто лишь по двум.

Как стало известно, четверо фигурантов отстранены от должности, а один успел выйти на пенсию. И всем им грозит по пять лет тюрьмы. Как говорится, из "режима в режим".