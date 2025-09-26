3.64 BYN
Работники банков Южной Кореи требуют повышения зарплаты
Автор:Редакция news.by
Масштабная акция в Сеуле: улучшения условий труда потребовали работники финансовой сферы Южной Кореи.
Тысячи членов профильного профсоюза приняли участие в митинге, добиваясь сокращения рабочих часов и повышения зарплаты. Речь идет всего о 4 % прибавки, но работодатели - крупные банки страны - эти требования выполнять не спешат.
Пятничная демонстрация стала первой всеобщей забастовкой профсоюза за три года - последний раз подобная акция состоялась в сентябре 2022-го.