Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Работники банков Южной Кореи требуют повышения зарплаты

Масштабная акция в Сеуле: улучшения условий труда потребовали работники финансовой сферы Южной Кореи.

Тысячи членов профильного профсоюза приняли участие в митинге, добиваясь сокращения рабочих часов и повышения зарплаты. Речь идет всего о 4 % прибавки, но работодатели - крупные банки страны - эти требования выполнять не спешат.

Пятничная демонстрация стала первой всеобщей забастовкой профсоюза за три года - последний раз подобная акция состоялась в сентябре 2022-го.

Разделы:

В мире

Теги:

Южная Кореяпротестызабастовка