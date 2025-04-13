Ради экономии: Трамп оставит ООН и НАТО без денег

Администрация президента США Дональда Трампа предлагает прекратить финансирование НАТО и ООН, а бюджет государственного департамента урезать вдвое - с 55 до 28 млрд. Об этом со ссылкой на служебную записку Белого дома сообщает Wаshington Post.

Из всех международных организаций взносы в полном объеме сохранятся лишь в Агентство по атомной энергии и Организацию гражданской авиации. Журналисты отмечают, что документ носит предварительный характер и сомневаются, что его одобрит конгресс.