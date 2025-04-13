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Ради экономии: Трамп оставит ООН и НАТО без денег
Администрация президента США Дональда Трампа предлагает прекратить финансирование НАТО и ООН, а бюджет государственного департамента урезать вдвое - с 55 до 28 млрд. Об этом со ссылкой на служебную записку Белого дома сообщает Wаshington Post.
Из всех международных организаций взносы в полном объеме сохранятся лишь в Агентство по атомной энергии и Организацию гражданской авиации. Журналисты отмечают, что документ носит предварительный характер и сомневаются, что его одобрит конгресс.
Вместе с тем само появление таких планов говорит о глубине бюджетного кризиса. Новая администрация сейчас в поиске того, что можно сократить или урезать, чтобы залатать финансовые дыры.