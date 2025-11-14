3.68 BYN
Расходы латвийского Сейма увеличатся на 2 млн евро
Автор:Редакция news.by
В 2026 году Сейм Латвии запланировал свои расходы почти на 41 млн евро, а это, к слову, более чем на 2 млн евро больше, чем в этом году. И это пиршество в условиях режима жесткой общенациональной экономии.
Из утвержденной суммы свыше 30 млн уйдет на выплаты депутатам, включая компенсации тем, кто не будет переизбран. Также запланированы визиты иностранных делегаций и взносы в международные организации.
И пока расходы на парламент растут, население сталкивается с урезанием социальных программ.