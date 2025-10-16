3.73 BYN
Расскажем, какие вопросы обсуждают ученые на международной конференции в Пскове
Автор:Редакция news.by
16 октября ученые всего постсоветского пространства на международной конференции в Пскове анализируют причины выстраивания барьеров со стороны Прибалтики в отношении Беларуси и России.
Эксперты уверены: первопричины стоит искать в истории, когда Литва и Латвия сделали выбор в пользу западной идеологии, а не советской. Отсюда подмена ценностей и антисоциальная риторика.
Конференция посвящена 25-летию со дня подписания Договора об учреждении Евразийского экономического сообщества. Эксперты объединяют усилия в поиске новых механизмов интеграции в условиях современных вызовов.