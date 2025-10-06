Лондон совместно с киевским режимом готовят новую провокацию. Об этом сообщает Служба внешней разведки России.



Согласно поступившей информации, россияне, находящиеся в рядах ВСУ, должны будут атаковать корабль ВМС Украины или иностранное гражданское судно в одном из портов Евросоюза.



Сообщается, что участники группы уже прибыли в Великобританию для обучения диверсионному делу. Кроме того, террористов планируется снабдить китайским подводным оружием, чтобы после обнаружения боевиков предоставить его в качестве доказательства не только "агрессии России", но и поддержки Москвы Пекином.



Новая провокация должна послужить очередным обоснованием наращиванию военной помощи Украине и милитаризации стран ЕС.