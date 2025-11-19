Reuters: Британия построит 13 оборонных заводов

Запад вовсю готовится к военной эскалации. Великобритания наращивает военное производство, сообщает агентство Reuters. Уже определено 13 потенциальных площадок для новых заводов по производству боеприпасов и взрывчатых веществ.

По заявлению главы Минобороны Соединенного Королевства, уже в ближайшие дни на Британских островах запустят два производства беспилотников.