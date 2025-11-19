Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Reuters: Британия построит 13 оборонных заводов

Запад вовсю готовится к военной эскалации. Великобритания наращивает военное производство, сообщает агентство Reuters. Уже определено 13 потенциальных площадок для новых заводов по производству боеприпасов и взрывчатых веществ.

По заявлению главы Минобороны Соединенного Королевства, уже в ближайшие дни на Британских островах запустят два производства беспилотников.

Ранее был опубликован доклад, в котором было указано, что оборонно-промышленный комплекс Великобритании не готов к устойчивой коллективной обороне из-за недостаточных мощностей, навыков, инноваций, закупок и финансирования.

В миреЕвропа

оборонные предприятияВеликобритания