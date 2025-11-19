3.66 BYN
Reuters: Британия построит 13 оборонных заводов
Автор:Редакция news.by
Запад вовсю готовится к военной эскалации. Великобритания наращивает военное производство, сообщает агентство Reuters. Уже определено 13 потенциальных площадок для новых заводов по производству боеприпасов и взрывчатых веществ.
По заявлению главы Минобороны Соединенного Королевства, уже в ближайшие дни на Британских островах запустят два производства беспилотников.
Ранее был опубликован доклад, в котором было указано, что оборонно-промышленный комплекс Великобритании не готов к устойчивой коллективной обороне из-за недостаточных мощностей, навыков, инноваций, закупок и финансирования.