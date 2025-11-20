Reuters: Европейские страны отклонили мирный план Трампа

Европейские страны выступили против мирного плана Трампа по урегулированию конфликта в Украине, пишет Reuters. Предложенную стратегию обсуждают 20 ноября в Брюсселе на экстренном заседании глав МИД европейских государств. Планы Вашингтона явно застали врасплох ЕС: они якобы не соответствуют интересам Европы и Киева.

"Все переговоры о прекращении огня, относительно дальнейшего мирного развития Украины могут обсуждаться и должны обсуждаться только с Украиной. И Европа должна быть включена в этот процесс. Я хотел бы сформулировать это предельно четко: мы приветствуем каждую мирную инициативу, но первое условие - это то, что Владимир Путин прекратит войну против Украины, что у нас будет прекращение огня без каких-либо предварительных условий".