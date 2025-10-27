Reuters: новые санкции США не повлияют на экспорт нефти из РФ

Новые санкции администрации США Дональда Трампа против российских нефтяных компаний вряд ли приведут к существенному сокращению экспорта российской нефти. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

По данным агентства, несмотря на первоначальный рост цен на нефть марки Brent на 8,9 % после объявления ограничительных мер, рынок быстро адаптировался к условиям. На долю двух крупнейших нефтяных компаний РФ - "Роснефти" и "Лукойла" - приходится примерно 5 % от общего объема мировой добычи нефти - около 5,3 млн баррелей в сутки, из которых экспортируется порядка 3,5 млн баррелей, отмечает агентство. По мнению аналитиков, любые возможные перебои в поставках российской нефти будут краткосрочными и ограниченными по масштабу.

22 октября Минфин США включил "Роснефть", "Лукойл" и 34 дочерние структуры этих компаний в новый пакет антироссийских санкций. Как заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, Вашингтон рассчитывает, что эти ограничения окажут существенное давление на Москву в связи с конфликтом на Украине.