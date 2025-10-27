Reuters: США и Китай близки к заключению торгового соглашения

Китай и США накануне встречи Трампа и Си Цзиньпина достигли предварительного консенсуса по вопросам торговли, пишет Reuters. Согласованы договоренности по продлению "торгового перемирия" и контролю над экспортом.

Министр финансов США заявил, что 100-процентная пошлина, которой Трамп ранее угрожал Китаю, "фактически с повестки снята". Чиновник выразил ожидание, что Пекин в свою очередь отменит экспортный контроль на редкоземельные металлы. Также, по его словам, Китай возобновит импорт значительных объемов соевых бобов из США. Трамп и Си Цзиньпин встретятся в четверг, 30 октября, в Южной Корее.