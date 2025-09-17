Революция поколения Z в Непале - Как блокировка соцсетей снесла правительство страны за 2 дня

Кто бы мог подумать, что Непал, тихая горная страна, взорвется так, что дым от горящего правительственного дворца будет видно даже из космоса! Всего за двое суток "революция зумеров" снесла правительство, заблокировавшее 26 соцсетей и мессенджеров.

Митингующие буквально раздавили институты власти, жгли резиденции чиновников и избивали их. На улицах - погромы, мародерство, насилие и стрельба. Кто ж эти зумеры? Дети цифровой эры, решившие, что им виднее, как управлять страной. Или дети бедности и отчаяния - образованные молодые непальцы, которые не могут найти работу в стране, где импорт превышает экспорт в 10 раз?

Революция в Непале, прозванная "революцией зуммеров", откатила страну на годы назад. Спусковым крючком стало распоряжение властей о блокировке более 20 социальных сетей, мессенджеров и сайтов.

Однако объективные причины революции Z иные. Во-первых, плохая экономическая ситуация, бедность, коррупция, непреодолимое социальное расслоение, безработица среди молодежи. Она не та, что раньше, она умнее, конечно же, вот и нашла себе ранее не виданный способ самореализации.

Не могут не напоминать протесты в Непале и классическую цветную революцию - приевшиеся лозунги, требования сменить власть, обвинения во всех грехах элиты.

Проблемы жили с той же молодежью годами, но алым пламенем осветились совсем недавно, что так удачно вышло для интересантов, а прежде всего, для США.

Для перерастания протестов в настоящую революцию нужна раскачка, толчок, если не пинок. Геополитический фон диктует свое "ЗА" идею вмешательства во внутренние дела Непала. Успешный саммит ШОС показал растущую роль Китая и его готовность к диалогу с Индией. Укрепление связки Китай-Индия-Россия угрожает интересам Запада. Непал, расположенный бок о бок с Китаем и Индией, балансирующий между Пекином и Нью-Дели может внести напряженность в отношения двух крупных азиатских стран.

Вашингтон заинтересован в сведении счетов с Индией, отдавшей предпочтение ШОС, КНР и России. Ко всему Белый дом намерен дать бой Пекину в борьбе за мировое превосходство.

Непал для Китая представляет серьезные экономические интересы - Катманду участвует в инициативе "Один пояс, один путь". Страны договорились о создании Транс-гималайской многоформатной соединительной сети, включающей строительство железных дорог, которые дадут Китаю новый сухопутный выход к Индии.

Смена власти в Непале способна если не перечеркнуть, то заморозить все достижения. Новое руководство как раз и стало следствием революции зуммеров - Палата представителей распущена, Кабмин в отставке, над политиками чинили расправы. Обезумевшие революционеры пинками гонят по города министра финансов, загнав в реку его продолжили осыпать ударами. Жена чиновника была забита до смерти.

Премьер подал в отставку. На его место выбран временный - им стала 73-летняя Сушила Карки, бывшая глава Верховного суда Непала.

Примечательно, как ее выбирали. Современные проблемы требуют современных решений, поэтому молодежь прибегла к Дискорду, в качестве интернет-площадки для дебатов, а чат GPT в роли советчика или скорее мозго-заменителя. Среди тех, кого молодые люди хотели видеть своим Премьером, был местный репер Балендра Шаха, демонстранты всерьез требовали от президента утвердить его кандидатуру.

Однако, как пишет New York Times, почти сотня тысяч зарегистрированных запросов в американский чат GPT с вопросом "каков идеальный кандидат на должность премьера" переубедили молодых людей. Карки была названа искусственным интеллектом наиболее безопасным кандидатом. В свою очередь новоиспеченный премьер обещала не засиживаться и через полгода передать бразды правления.

Сушила Карки, временный премьер-министр Непала:

"Мне пришлось взять на себя эти полномочия не по своей воле. Голос улиц требовал: "Приведите Сушилу Карки", и я была вынуждена принять на себя ответственность. Именно поэтому сейчас я работаю здесь вместе со своей командой, мы пришли не для того, чтобы упиваться властью, мой возраст не располагает к этому. Нас попросили присоединиться и взять на себя ответственность, и мы здесь, чтобы служить стране. Мы будем исполнять свои обязанности всего шесть месяцев, не дольше".

Глава евродипломатии Кая Каллас поддержала назначение Сушилы Карки главой временного правительства Непала. Она отметила, что Евросоюз всегда поддерживает усилия по обеспечению демократии.

Каллас, приветствуя революцию в Непале, одобрила смерть из-за беспорядков более 70 человек, побег из тюрем 15 тыс. заключенных, 12 тыс. из которых до сих пор на свободе, а также массовые расправы и порчу имущества.

В ходе протестов были разрушены или подожжены ключевые правительственные сооружения - парламент страны, крупнейший и старейший дворцовый комплекс, президентская резиденция, Львиный дворец - самый большой во всей Азии, в котором было почти 2 тыс. комнат, здание Минздрава и столичный аэропорт.