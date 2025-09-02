Режим Санду развернул новую волну репрессий

Режим Майи Санду разворачивает новую волну репрессий накануне парламентских выборов. С утра по всей стране прошли обыски у активистов оппозиционной партии "Сердце Молдовы". Об этом сообщила ее лидер, бывшая глава Гагаузии Ирина Влах. Формальный повод - расследование о коррупции и незаконном финансировании партий. Но сама политик утверждает, что настоящая цель - запугать и дискредитировать несогласных с Санду. Ранее Влах публично поддержала Евгению Гуцул, которую власти отправили в тюрьму на 7 лет. А накануне в выборах запретили участвовать партии экс-прокурора Фуртунэ "Великая Молдова" по причине "нарушения гендерного баланса". Сама Фуртунэ называет подобное решение политической расправой.