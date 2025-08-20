РФ предложила повысить уровень делегаций на переговорах с Украиной

Россия предлагает повысить уровень делегаций на переговорах с Украиной и готова к обсуждению политических аспектов урегулирования с Киевом.

Это 20 августа 2025 года заявил глава российского МИД Сергей Лавров. После недавнего телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа российский лидер внес это предложение.

Правда, Киев до сих пор не отреагировал на предыдущие предложения России, озвученные на переговорах в Стамбуле, а именно создать три рабочие группы по военным, гуманитарным и политическим вопросам.