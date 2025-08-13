Рига продолжает строить "линию обороны" на границе с Россией и Беларусью

Латвия продолжает эпопею со строительством так называемой линии обороны на границе с Россией и Беларусью.

Накануне правительство прибалтийской республики разрешило выкупить за 30 тыс. евро для нужд военных 4 га приграничной земли. Ее намерены обустроить заградительными сооружениями. Все это часть ранее озвученного плана Риги по созданию полосы, шириной в 30 км, усыпанной инженерными заграждениями, вдоль рубежей с Россией и Беларусью.