Рига продолжает строить "линию обороны" на границе с Россией и Беларусью
Автор:Редакция news.by
Латвия продолжает эпопею со строительством так называемой линии обороны на границе с Россией и Беларусью.
Накануне правительство прибалтийской республики разрешило выкупить за 30 тыс. евро для нужд военных 4 га приграничной земли. Ее намерены обустроить заградительными сооружениями. Все это часть ранее озвученного плана Риги по созданию полосы, шириной в 30 км, усыпанной инженерными заграждениями, вдоль рубежей с Россией и Беларусью.
Часть нужных Риге территорий находится в частной собственности, с чем власти уже начали бороться. Насколько рыночной оказалась предложенная властями стоимость участка, остается под вопросом.