Рига сэкономит средства для военного бюджета за счет увольнения госслужащих
Автор:Редакция news.by
Латвийские власти идут на все, чтобы выкроить деньги на пополнение военного бюджета. Правительство страны поручило службе государственных доходов сократить расходы.
Ведомство должно урезать свои растраты на сумму 13,5 млн евро, 8 из которых за счет увольнения чиновников и снижения оставшимся зарплат. До конца текущего месяца латвийская служба госдоходов обязана предоставить общий план сокращений. Нынешние сэкономленные на чиновниках 13,5 млн евро войдут в сумму, которую Латвия хочет накопить за ближайшие годы для утоления военных амбиций.