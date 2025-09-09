Рисунок знаменитого граффитиста Бэнкси вызвал громкий скандал в Британии

Громкий скандал в Британии: накануне здесь обнаружили на стене одного из лондонских судебных присутствий рисунок знаменитого граффитиста Бэнкси. Шарж полиция сначала завесила холстом, а позже огородила барьером, чтобы никто его не увидел.



Самого Бэнкси собираются привлечь к ответственности за оскорбление представителей одной из ветвей британской власти.

Изображение судьи, который пытается молотком проломить голову подсудимому, посвящено расправам британской Фемиды над участниками антиизраильских демонстраций. Однако рисунок может иметь и более широкое толкование: ежедневно в Британии совершается около 30 арестов за посты в соцсетях и лайки.