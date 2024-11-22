Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле 25 на 25

Россия и Украина в результате переговоров провели обмен военнопленными в формате 25 на 25. Об этом сообщила БЕЛТА со ссылкой на ТАСС и Минобороны РФ.

"15 января в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 25 российских военнослужащих. Взамен переданы 25 военнопленных ВСУ", - отметили в оборонном ведомстве.

Все освобожденные российские военнослужащие будут доставлены на родину для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны РФ.

Отмечается, что посреднические усилия гуманитарного характера при возвращении россиян из плена оказали Объединенные Арабские Эмираты.