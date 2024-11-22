3.40 RUB
3.50 USD
3.59 EUR
ПрезидентОбществоПолитикаЭкономикаКультураЗдоровьеТехнологииПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле 25 на 25
Россия и Украина в результате переговоров провели обмен военнопленными в формате 25 на 25. Об этом сообщила БЕЛТА со ссылкой на ТАСС и Минобороны РФ.
"15 января в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 25 российских военнослужащих. Взамен переданы 25 военнопленных ВСУ", - отметили в оборонном ведомстве.
Все освобожденные российские военнослужащие будут доставлены на родину для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны РФ.
Отмечается, что посреднические усилия гуманитарного характера при возвращении россиян из плена оказали Объединенные Арабские Эмираты.
Фото: РИА Новости
Президент
Все
Расширено участие Госинспекции охраны животного и растительного мира в обеспечении нацбезопасности
Лукашенко: Лишних денег для финансирования Вооруженных Сил не будет
В Беларуси одобрили стратегии участия страны в работе ШОС и БРИКС
"Не дождетесь": что Лукашенко ответил недоброжелателям по поводу своего здоровья
Политика
Все
Общество
Все
Экскурсию ждали почти 2 года. Дворец Независимости распахнул свои двери для сотрудников "Нафтана"
Бизнесмен-захватчик, качество воды, дороги. Как представители КГК помогли гражданам в день приема
Упрощен порядок извещения участников долевой собственности о намерении продать свою долю
Благословленный Евфросинией Полоцкой: Спасо-Преображенский храм открыл свои двери после реставрации
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все