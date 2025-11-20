Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Россия и Украина передали друг другу тела погибших солдат

20 ноября Россия передала Украине тысячу тел погибших солдат ВСУ. Обмен осуществлен в рамках стамбульских договоренностей.

В свою очередь, украинская сторона передала представителям России тела 30 погибших солдат.

Предыдущий обмен телами погибших состоялся 23 октября. Тогда Россия вернула тысячу тел и взамен забрала 31.

С начала года обе стороны провели несколько раундов переговоров в Стамбуле - 16 мая, 2 июня и 23 июля. По результатам последней встречи было принято решение о продолжении бессрочных гуманитарных обменов тяжелоранеными и серьезно больными. Российская сторона заявила о готовности отдать украинской еще 3 тыс. тел погибших бойцов ВСУ и выдвинула предложение по обмену пленными в объеме не менее 1200 человек от каждой стороны.

