Россия и Украина провели обмен телами погибших по формуле "1000 на 24"

Впервые за месяц Россия и Украина провели обмен телами погибших военнослужащих. По имеющимся данным, украинской стороне была передана 1000 тел военных. России в свою очередь - останки 24 военнослужащих.

Украинский координационный штаб по обращению с военнопленными подтвердил получение тел. Там сообщили, что в ближайшее время начнется их опознание.