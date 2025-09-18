3.65 BYN
Россия и Украина провели обмен телами погибших по формуле "1000 на 24"
Автор:Редакция news.by
Впервые за месяц Россия и Украина провели обмен телами погибших военнослужащих. По имеющимся данным, украинской стороне была передана 1000 тел военных. России в свою очередь - останки 24 военнослужащих.
Украинский координационный штаб по обращению с военнопленными подтвердил получение тел. Там сообщили, что в ближайшее время начнется их опознание.
В последний раз процедура обмена между Россией и Украиной проходила месяц назад, 19 августа.