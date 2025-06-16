Россия в общей сложности передала Украине 6060 тел погибших военных ВСУ

Россия выполнила данные в Стамбуле обещания, всего украинской стороне передали 6060 тел погибших офицеров и солдат ВСУ. Об этом заявил помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский, сообщает ТАСС .

В Минобороны РФ в свою очередь добавили, что российская сторона готова передать Киеву еще 2239 тел погибших военных. "В соответствии с договоренностями, достигнутыми 2 июня в Стамбуле, сегодня российская сторона передала украинской 1248 тел погибших военнослужащих ВСУ, вернув тела 51 погибшего российского военнослужащего. Таким образом, Россия выполнила договоренности, реализовав масштабную гуманитарную акцию по передаче 6060 тел погибших военнослужащих ВСУ украинской стороне", - указали в ведомстве.