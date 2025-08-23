3.70 BYN
Россия запросила срочное заседание Совбеза ООН по теме подрыва "Северных потоков"
Россия запросила срочное заседание Совбеза ООН по теме подрыва "Северных потоков" в 2022 году, оно пройдет поздно вечером 26 августа.
Диверсия на трубопроводах вернулась в новостную повестку в связи с задержанием в Италии гражданина Украины Сергея Кузнецова, подозреваемого в причастности к организации подрывов.
Апелляционный суд в итальянской Болонье утвердил арест и постановил содержание под стражей в Римини. Вопрос об экстрадиции Кузнецова в Германию, которая выдала ордер на арест, вновь рассмотрят 3 сентября.
Фигурант во время суда не признал вину и утверждал, что в момент инцидента находился в Украине. Ранее итальянская газета La Stampa сообщила, что Кузнецов может также иметь отношение к взрыву на нефтяном танкере на побережье Лигурийского моря в феврале этого года.