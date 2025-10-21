3.68 BYN
Российские космонавты прыгнут с парашютом из стратосферы над Южным полюсом
Российские космонавты Михаил Корниенко и Александр Линник планируют в ноябре этого года установить мировой рекорд - совершить первый в мире прыжок с парашютом из стратосферы над Южным полюсом. Об этом сообщает TV BRICS со ссылкой на новостной сайт Южной Африки IOL.
Как рассказал Корниенко, этот проект станет продолжением новаторской миссии, которую они совершили в апреле 2024 года, прыгнув из стратосферы над Северным полюсом. "Нам показалось интересным сделать это, поскольку больше никто и никогда не прыгал из стратосферы Северного полюса... Проект для Южного полюса стал продолжением, но на этот раз мы были более амбициозны и попытаемся прыгнуть с 20 тыс. м - это максимум, который позволяет наше кислородное оборудование", - сообщил космонавт.
Прыжок над Южным полюсом позволит протестировать в экстремальных условиях передовое российское снаряжение: кислородные системы, парашюты, подогреваемые перчатки и маски. Температура в стратосфере над полюсом может опускаться до минус 90 градусов Цельсия, а давление воздуха падает до критически низких значений.
Одной из ключевых задач является отработка аспектов выживания для экипажей будущей российской орбитальной станции РОСС в случае нештатной посадки в полярных широтах.
Фото из архива ТАСС