Российские школьники на уроках музыки будут изучать песни Шамана, Газманова и Трофимова

В российских школах с первого по восьмой классы на уроках музыки будут учить песни заслуженного артиста РФ певца Ярослава Дронова (Shaman), а также народного артиста РФ, певца и композитора Олега Газманова. Об этом заявил автор инициативы, депутат Госдумы Сергей Колунов, сообщает РИА Новости.

"Обновленный песенник, который мы готовили с ноября 2024 года, уже разослан по всем школам России. Учителя с ним ознакомились, скорректировали учебный план по предмету "Музыка". Каждая школа вносит изменения в план самостоятельно, но уверен, что уже на первой учебной неделе мы услышим хоровое пение хорошо знакомых нам патриотических песен современных исполнителей, в числе которых Shaman и Олег Газманов", - сказал Колунов.

По мнению парламентария, цель "песенника" заключается в том, чтобы повысить интерес к предмету "Музыка", а также привлечь внимание школьников к современной патриотической музыке и ее авторам.

"В целом, все 37 песен гармонично вошли в учебный план изучения предмета, и теперь ребята с 1 по 8 класс будут изучать творчество Олега Газманова, в перечень вошли три его песни - "Офицеры", "Вперед, Россия" и "Бессмертный полк". Будут изучать репертуар Shaman, а именно его песню "Моя Россия". Кроме того, школьники будут изучать композиции группы "Любэ", в том числе "Многая лета русской земле", "А река течет" и "Конь", - отметил он.

Колунов напомнил, что также в перечень вошли две песни заслуженного артиста РФ, депутата Госдумы Дениса Майданова - "Россия" и "Флаг моего государства" и песня музыканта Сергея Трофимова "Родина".