Рубио: Новый раунд переговоров по Украине будет двусторонним

Новый раунд переговоров по урегулированию конфликта в Украине будет двусторонним, но США могут присоединится к ним. Об этом заявил госсекретарь США - помощник американского президента по национальной безопасности Марко Рубио. Об этом сообщает ТАСС.

На слушаниях в сенате Марко Рубио отметил, что Россия и Украина собираются продолжить переговоры на этой неделе. "В этот раз - в двустороннем формате. Присутствие США возможно", - дополнил он.