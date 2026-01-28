3.74 BYN
2.86 BYN
3.40 BYN
Рубио: Новый раунд переговоров по Украине будет двусторонним
Автор:Редакция news.by
Рубио: Новый раунд переговоров по Украине будет двустороннимnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5d54ee80-e2cd-44f9-baf8-b9c5b556e7b6/conversions/6592d501-b772-4cd3-ad2b-3a2c9c511de8-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5d54ee80-e2cd-44f9-baf8-b9c5b556e7b6/conversions/6592d501-b772-4cd3-ad2b-3a2c9c511de8-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5d54ee80-e2cd-44f9-baf8-b9c5b556e7b6/conversions/6592d501-b772-4cd3-ad2b-3a2c9c511de8-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5d54ee80-e2cd-44f9-baf8-b9c5b556e7b6/conversions/6592d501-b772-4cd3-ad2b-3a2c9c511de8-xl-___webp_1920.webp 1920w
Новый раунд переговоров по урегулированию конфликта в Украине будет двусторонним, но США могут присоединится к ним. Об этом заявил госсекретарь США - помощник американского президента по национальной безопасности Марко Рубио. Об этом сообщает ТАСС.
На слушаниях в сенате Марко Рубио отметил, что Россия и Украина собираются продолжить переговоры на этой неделе. "В этот раз - в двустороннем формате. Присутствие США возможно", - дополнил он.
В тоже время госсекретарь заявил, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер в переговорах участвовать не будут.